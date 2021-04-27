Meryem Uzerli: Rus kökenli çıktım

Türkiye'de rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteriyle dünyaca tanınan bir oyuncu haline gelen Meryem Uzerli, başrolünü üstlendiği Kovan filminin 43. Uluslararası Moskova Film Festivali'ndeki gösterimi için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitmişti. Ödül töreninden sonra açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, DNA testi yaptırdığını ve Rus kökenli olduğunu söyledi.

"GURUR DUYDUM"

Uzerli, Moskova Film Festivali'nin çok prestijli olduğuna dikkati çekerek, "Bu festivalin heyecanını yaşamak, bir parçası olmak, burada filmimizin gösterimini yapmak çok gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOK ŞAŞIRDIM"

Babası Türk, annesi Alman olan Uzerli, geçen sene DNA dizilimini yaptırdığını anlatarak, "Yaptırdığım DNA test sonuçlarında yüzde 6-8 Rus kökenli olduğum ortaya çıktı. Buna çok şaşırdım. Anneme ve babama sorduğumda ise ailenin geçmişinden birçok şey ortaya çıktı." dedi.