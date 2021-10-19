Merve Dizdar'dan sürpriz anlaşma

TRT 1'in OGM Pictures imzalı 'Masumlar Apartmanı' dizisinde hayat verdiği Gülben karakteriyle gündemde olan Merve Dizdar, kariyerindeki yükselişini sürdürüyor.

Geçen yaz dizinin sezon arasında da boş durmayan ve Cem Yılmaz’ın Erşan Kuneri dizisinde rol alan Dizdar, son gelen haberlere göre reklam anlaşması yaptı.

Başarılı oyuncu 'Yemek Sepeti' markasının yüzü oldu.