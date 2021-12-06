Merve Boluğur en büyük pişmanlığını açıkladı!
YouTube'da kanal açtıktan sonra sürpriz şekilde müzik piyasasına atılacağını duyuran, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça magazin gündemine gelen Merve Boluğur (34); hakkında merak edilen soruları yanıtlarken, en büyük pişmanlığını ve formunun sırrını da anlattı.
Ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur, 2022'de sözlerini kendisinin yazdığı şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
EVDE OTURURKEN ŞARKI SÖZÜ YAZMAYA BAŞLADIM'
Şu anda gerçekleştirmek istediğin bir hayalin var mı?
"Evet, bir hayalim var. Müzikle ilgili bir şey yapmak istiyorum. Önceden farkında olmadığım bir yeteneğimi keşfettim. Bir gün evde otururken şarkı sözü yazmaya başladım.""Başta çok kötü geldi ve kendimi kıyaslamaya başladım, ‘Bu Yıldız Tilbe kadar, Sezen Aksu kadar iyi değil’ diye. Kendi tarzımı bulmaya karar verdim ve Merve olarak özgür, kadınsı tarafımı ve cinselliğimi çıkaran çok güzel sözler çıkarmaya başladım. Yazdıklarım artık çok içime siniyor."
Sesini beğenir misin?
"Kendimce iyi bir sesim var. Şu an çok detayını paylaşmak istemesem de, harekete geçme vakti geldi artık. 2022’de benden bir şarkı gelecek. Önceliğim klibi çekmek. Asıl heyecan duyduğum da bu. Estetik yönüm çok yüksek."
Oyunculuk bitti mi, devam etmeyecek misin?
"Aslında oyunculukla ilgili birikimimi bu işe aktaracağım. Kendi çekeceğim klipte bağımsız olacağım. Tüm hünerlerimi göstereceğim."
"Mesela bana Youtube videolarında 'makyajın yok' deniyor. Evet, yok. Evin içinde sıfır makyaj geziyorum. Bu özgürlüğü özlemişim."
Anne olmak ister misin?
"Bazen hormonel olarak hissediyorum. Ama bilmiyorum. Anneliğe çok ciddi bakıyorum. O çocuğa özgüven aşılamam çok önemli. İstediğini yapmasını entegre etmem lazım. O sevgiyi gerçekten verebilmeliyim, ona vakit ayırabilmeliyim. Bilemiyorum. Annelik çok zor bir şey."