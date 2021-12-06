Merve Boluğur en büyük pişmanlığını açıkladı!

EVDE OTURURKEN ŞARKI SÖZÜ YAZMAYA BAŞLADIM'

Şu anda gerçekleştirmek istediğin bir hayalin var mı?

"Evet, bir hayalim var. Müzikle ilgili bir şey yapmak istiyorum. Önceden farkında olmadığım bir yeteneğimi keşfettim. Bir gün evde otururken şarkı sözü yazmaya başladım.""Başta çok kötü geldi ve kendimi kıyaslamaya başladım, ‘Bu Yıldız Tilbe kadar, Sezen Aksu kadar iyi değil’ diye. Kendi tarzımı bulmaya karar verdim ve Merve olarak özgür, kadınsı tarafımı ve cinselliğimi çıkaran çok güzel sözler çıkarmaya başladım. Yazdıklarım artık çok içime siniyor."

Sesini beğenir misin?

"Kendimce iyi bir sesim var. Şu an çok detayını paylaşmak istemesem de, harekete geçme vakti geldi artık. 2022’de benden bir şarkı gelecek. Önceliğim klibi çekmek. Asıl heyecan duyduğum da bu. Estetik yönüm çok yüksek."