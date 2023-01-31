Mert Müldür, adım adım Fenerbahçe'ye!

Galatasaray, Kaan Ayhan transferinden sonra Mert Müldür için de satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Bu teklifin ardından Sassuolo Sportif Direktörü Rossi, "Teklifler geliyor. Her teklifi düşünüyoruz ama oyuncunun nereye gitmek istediği en önemli konu" diye konuştu.

Mert Müldür'ün kalbi Fenerbahçe'de

Galatasaray'dan sonra ezeli rakibi Fenerbahçe de bu transfer için devreye girdi. 23 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de forma giyen Altay Bayındır'ın geçtiğimiz yıl yaptığı paylaşıma alev ve Sarı-Lacivert kalp emojisi bırakmıştı.

Mert'in bu yorumunun tekrar gündeme gelmesinin ardından sosyal medyadaki bazı Galatasaray taraftarları bu transfere karşı çıktı. Yıldız oyuncunun yeni takımının en geç bu hafta içinde belli olması bekleniyor.

Sassuolo'nun Mert Müldür için 3,5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor.

Takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mert Müldür ve ailesinin Fenerbahçe'yi desteklediği de aktarıldı.

Bu sezon boyunca sakatlıklarla boğuşan Müldür, Sassuolo formasıyla 2 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.