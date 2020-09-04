Taraftar sosyal medyada isyan etti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, ilk kez milli takım formasını giydiği Türkiye - Macaristan maçındaki performansıyla dikkatleri üstüne çekti. Yandaş'ın, ilk 30 dakikada 9 top kaybı yapması tepkilere neden oldu.

A Milli Takım'da Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, ilk kez milli formayı giydi. Maça ilk 11'de başlayan Mert Hakan Yandaş, 58. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

TARAFTAR İSYAN ETTİ

İlk 30 dakikada 9 top kaybı yapan Mert Hakan Yandaş, sosyal medyada gündem oldu. Milli Takımın Macaristan maçını izleyen Türk taraftarlar Mert Hakan Yandaş'a isyan etti.

Twitter'da tepki gösteren bazı paylaşımlar ise şöyle;