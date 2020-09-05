Mert Hakan Yandaş, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Macaristan maçının ardından Sivas'ta kalan A Milli Futbol Takımı, 6 Eylül'de deplasmandaki Sırbistan maçının hazırlıklarını, yenilenme çalışmalarıyla Yeni 4 Eylül Stadı'nda sürdürdü.

SAĞ KASIĞINDA AĞRI MEYDANA GELDİ

Macaristan müsabakası sonrası sağ kasığında ağrı hisseden ve tedavi sürecini kulübünde geçirmesi uygun görülerek aday kadrodan çıkarılan Mert Hakan Yandaş, antrenmana katılmadı.

A MİLLİLER, SIRBİSTAN MESAİSİNDE

A Milli Takım kafilesi, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Sırbistan'la yapacağı maç için yarın saat 11.00'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sivas'tan Belgrad'a hareket edecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu, yarın müsabakanın oynanacağı Rajko Mitic Stadı'nda saat 20.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

Ay-Yıldızlılar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da saat 21.00'de stadyumda gerçekleştirecek.