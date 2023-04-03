Mert Hakan Yandaş, kameramana patladı!

Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında oynadığı bir büyük derbiden daha yenilgiyle ayrıldı.

İlk yarıda oynadığı tempolu oyunla dikkat çeken sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Valencia'nın kaçırdığı penaltı ve rakibin 10 kişi kalması ile ipleri resmen Beşiktaş'ın eline verdi.

Sahadan 10 kişilik rakibi karşısında 4-2'lik mağlubiyet ile ayrılan Fenerbahçe'de, karşılaşmaya 11'de başlayan Mert Hakan Yandaş, maç içindeki gergin halleri ile dikkat çekti.

Kameramanın üzerine yürüdü

Sarı lacivertli ekibin 4-2 kaybettiği müsabaka sonrası Mert Hakan Yandaş, kendisini yakın plan çeken kameramana kızarak üzerine yürüdü. Milli futbolcu, kameramana "Ne var, ne çekiyorsun?" ifadelerini kullandı. Bu halleri ile sosyal medyada tepki çeken deneyimli oyuncuyu, teknik ekip ve saha görevlileri yatıştırdı.

Cezalı duruma düştü

Diğer yandan müsabakanın 37. dakikasında hakem Halil Umut Meler'e itirazdan sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mert Hakan, takımının önümüzdeki hafta Fatih Karagümrük'le deplasmanda oynayacağı maçta forma giyemeyecek.