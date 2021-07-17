Mersin'deki yangına ilişkin 4 gözaltı

Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi Şırşır mevkiindeki kızılçam ormanında, perşembe günü sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, dün havadan ve karadan alevlere müdahale etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

HATAY'DAKİ YANGIN

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Bakan Pademirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

850 personelle müdahalemiz devam ediyor.

Hava araçları şu ana kadar 7 bin ton su attı, kara araçları ise 50 bin tonun üzerinde, toplamda 57 bin tonun üzerinde su atmış oldu. Pembecik Mahallesi'nde ve diğer mezralarda 81 hanemizi tedbiren boşaltmıştık, evlerine döndüler. Can ve mal kaybı yok. Bazı ufak tefek hasarlar var. İlk belirlemelere göre bir metruk evde hasar var. Bir konut az hasarlı iki müştemilat ağır hasarlı, bazı seralarda da hasar bilgisi olduğu tespit edildi. Tarım arazilerindeki hasar tespit çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak. Yaklaşık 1500 hektar alan bundan etkilenmiş durumda. Bir kısmı örtü yangını, alanın tamamını yandı diyemeyiz ama 1500 hektarda hasar gözlemlendi. Yangının kaynağı enerji nakil hattından kaynaklandığı şüphesi ile 4 kişi gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

Hatay'da perşembe 19.46 sularında aynı anda 2 ayrı noktada çıkan ve 39 saattir süren yangınla ilgili 1 uçak, 4 helikopter, 64 arazöz, 12 iş makinası ve 140 personelle müdahale sürüyor. Yaklaşık 200 hektar alanda etkilenme var. Bunun da bir kısmı örtü yangını. Hatay özelinde özellikle arazinin sarp olması, sıcaklığın yüksekliği, nemin düşüklüğü ve rüzgarın yüksek olması yangının seyrini negatif etkiledi. Hatay'da can ve mal kaybımız yok. Hatay özelinde kolluk kuvvetlerimiz araştırmasına devam ediyor.

Sizlerle beraber günlerdir buradayız. Orman yagınlarının söndürülmesi için devletimiz hiçbir masraftan kaçınmadan gereğini yapıyor. Her yangın sonrası hatırlattığımız gibi Anayasanın 169. maddesine göre ormanlık alanlar yansa dahi buralarla ilgili farklı bir tasarruf yapılması söz konusu olmaz. Yani burada özetle ne otel, ne han, ne hamam ne kervansaray yapılır, ne de imara açılır. İlk ekim dikim zamanında da tekrar buraları ağaçlandırmak için arkadaşlar çalışmalara başlayacak. Bakanlığımızca ormanlık alanlarda belirlenen piknik yerleri dışında ateş yakmayarak, tarla/bahçe temizliği ve hasat sonrası anızları yakmayarak ormanları korumaya büyük katkı sağlamış oluruz.

Artık İHA'ları kullanıyoruz. İHA'lar yangın yönetimi tespiti için son derece önemli. Fakat vatandaşımızın da bizi arayarak bu konuda duyarlılık göstermeleri son derece önemli. Bu konuda ALO177'nin aranmasını çok önemsiyoruz. Şükürler olsun ki hem Mersin hem Hatay'daki yangınlar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tek bir kıvılcım kalmayana dek sürecek. Bu çalışmalar bir günden uzun sürebilir. Kaç gün sürmesi gerekiyorsa soğutma çalışmaları devam edecek. Kontrol altına alındı demek yangınların hepsinin etrafının çevrildiğini ve büyüme ihtimalinin çok istisnai durumlar dışında kalmadığının ifadesidir. Hatay yangını ile ilgili, sabah kalkan İHA'mızı önce Hatay yangınına gönderdik, tespit etiği kadarıyla Hatay'da sıcak bir nokta yok. Yani burada büyük bir başarı sağlanmış demektir. Mersin'e de biraz önce İHA'mızı gönderdik. Sıcak noktaların tespiti ve yer ekiplerine bunun iletilmesi ve koordinasyonu yönünde çalışmalarımız devam ediyor.

Bu 50 saatlik sürede sadece Mersin ve Hatay'da değil, 32 orman yangını, 25 de kırsal yangınla mücadele etmek kaydıyla toplam 57 yangına müdahale ettik. Gönül ister ki tek bir ağacımızı kaybetmeyelim. Ağaçların ötesinde yaban hayatında da zaman zaman kayıplar yaşayabiliyoruz. Bu nedenle de son derece üzgünüz.

Orman yangınlarımızla mücadelede başta Orman Teşkilatımızın Kahramanları olmak üzere, Valiliğimize, Jandarmamıza, AFAD ekiplerimize, sağlık ekiplerimize, belediyelerimize, basın mensubu arkadaşlara teşekkür ediyorum.

Orman yangınlarına ilişkin, bayrama da girdiğimiz bu dönemde özellikle çok dikkatli olmamız gerek. Belirlenen piknik alanları dışında ateş yakılmaması çok önemli.