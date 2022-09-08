Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor!

Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi'nde dün Karadere mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Silifke'nin Hırmanlı Mahallesi'ne kadar yayıldı.

Mahallede farklı mevkilere sıçrayan yangın nedeniyle bir akaryakıt istasyonu, dinlenme tesisi ve bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

Bölgede gece boyunca yer ekiplerinin yanı sıra gece görüş ve uçuş sistemli 3 helikopterle yangına müdahale edildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgililer, yangın bölgesinde incelemede bulundu, ekiplerin çalışmasını takip etti.

Yeşilovacık Mahallesi'ndeki farklı noktalara sıçrayan yangına sabah saatlerinde de havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu da trafiğe açıldı.

303 konutta 790 kişi tahliye edilmişti

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda dün sabah henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Mersin'in yanı sıra Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler destek vermişti.

Yangın, akşam saatlerinde Silifke ilçesi Hırmanlı Mahallesi'ne kadar yayılmıştı. İki ilçede etkili olan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 303 konut boşaltılmış, 790 kişi tahliye edilmişti.