Mersin'deki orman yangını, kontrol altına alındı!

Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde dün saat 07.00 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Orman yangınına kontrol altına alma çalışmaları, Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, itfaiye ve destek illerden toplam 29 helikopter, 11 uçak, 138 arazöz, 15 dozer ve 850 personel ile sürdürüldü.

1500 hektar alan zarar görmüş durumda

Tarım ve Orman Bakan Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki: Mersin yangını şu saat itibariyle kontrol altına alındı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Soğutma çalışmalarının ardından tekrar açıklama yapacağız. İlk belirlemelere göre 1500 hektar alan zarar görmüş durumda.