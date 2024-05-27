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Mersin'deki katliam gibi kazada yeni gelişme!

Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü, kendisinin de arasında olduğu 40 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına karışan yolcu otobüsünün sürücüsü tutuklandı.

Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü Ali Güler (45) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAYATINI KAYBEDEN 10 VATANDAŞIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yaşamını yitirenlerin Ozan Kılıç, Serhat Taraman, Elif Taraman, İpek Taraman, Birsen Çiftsüren, Mehmet Kaplan, Halil Şimşek, Taha Acet, Sultan Acet ve Ayla Çelik Teymen olduğu belirlendi.

 

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