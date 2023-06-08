Mersin'de torbacılara şafak baskını!

Mersin'de "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalarda kimliği tespit edilen 31 zanlıya yönelik dron destekli operasyon yapıldı. Günün erken saatlerinde gerçekleşen operasyona, 65 ekip ve yaklaşık 300 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

Narkotik dedektör köpekleriyle adreslerdeki aramalarda, 578 gram esrar, 58 gram sentetik uyuşturucu, 40 sentetik ecza, 4 ruhsatsız tabanca, 85 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 300 lira, 20 pound, 50 avro ve 50 dolar ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan 10 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.