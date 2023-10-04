Mersin'de tır yol kenarındaki mağazaya girdi, 7 kişi yaralandı
Mersin'in Silifke ilçesinde tırın yol kenarındaki mağazaya girmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan M'nin kullandığı 58 PC 634 plakalı tır, Susanoğlu Mahallesi D-400 kara yolu kenarında ev eşyaları satan mağazaya girdi.
Kazada tır şoförünün de aralarında olduğu 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine götürüldü.
Mağaza giren tır ise jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından vinçle kaldırıldı.
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