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Mersin'de tır yol kenarındaki mağazaya girdi, 7 kişi yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde tırın yol kenarındaki mağazaya girmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan M'nin kullandığı 58 PC 634 plakalı tır, Susanoğlu Mahallesi D-400 kara yolu kenarında ev eşyaları satan mağazaya girdi.

Kazada tır şoförünün de aralarında olduğu 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine götürüldü.

Mağaza giren tır ise jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından vinçle kaldırıldı.

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