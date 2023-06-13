Mersin'de tefeci ve dolandırıcılara şafak operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Mersin ve Diyarbakır'da tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda kimliği tespit edilen 13 zanlıya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Günün erken saatlerinde başlatılan operasyona çok sayıda polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerin olduğu sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması devam ediyor.