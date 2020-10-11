AjansHaber.com.tr Gündem Mersin'de midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesi Köserlerli Mahallesi Devrent mevkisinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 81 EG 437 plakalı midibüs devrildi. 

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybetti, 34 işçi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Hatay'daki yangında soğutma çalışmaları sürüyor
Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
"Sorunu çözdük" dedi Kadıköy'ü sel bastı
CHP'li belediyeden Atatürk'e büyük saygısızlık
Yangınları PKK üstlenince sessizliğe gömüldüler
150 yıldır görülemeyen bitki türü bulundu
77 ilde 270 millet bahçesi yapılıyor