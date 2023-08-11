Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik şafak operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Terör örgütü PKK/KCK adına çalışma yürüten 8 kişi ile örgütün Suriye yapılanması YPG'de faaliyet gösterdikten sonra kaçak yollarla kente gelen 3 kişinin adresleri tespit edildi.

Şafak vakti 200 polisin katılımıyla yapılan operasyonda ekipler, bazı adreslere "koçbaşı" kullanarak girdi. Özel harekat polisleri, baskın yapılan evlerin bulunduğu sokaklarda uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 2 zanlı aranıyor.

Gözaltındaki bazı şüphelilerin örgüt propagandası yaptıkları, bazılarının da eylem arayışında olduklarının değerlendirildiği belirtildi.