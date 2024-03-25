Mersin’de işçileri taşıyan servis kaza yaptı: 23 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesi Akdere Mahallesi D-400 kara yolunda işçileri taşıyan Ü.G.'nin kullandığı servis refüje çarptı.

Devrilen araçtaki sürücü ve 22 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar tedavi altına alındı

Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Servisteki işçilerin Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştıkları öğrenildi.