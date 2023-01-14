Mersin'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutlar için ilk kuralar çekildi

Toroslar Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde katılımcılara TOKİ çalışmalarının yer aldığı video gösterildi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, programda, TOKi tarafından ülke genelinde çok sayıda projenin hayata geçirildiğini söyledi.

TOKİ'nin Mersin'de de önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bu projenin birçok faydası var. Her şeyden önce yuva kurma hayali içerisinde olan ailelerimiz için büyük bir imkan. Bununla birlikte sağlıklı ve çağdaş kentleşmenin de bir yolu. Konut projeleri sayesinde şehirlerde modern mahalleler kuruluyor. Altyapı ve üstyapısıyla sosyal donatılarıyla çok güzel, insanımıza yakışır güzellikte, konforda ve sağlamlıkta evler inşa ediliyor."

Pehlivan, projeye katkı sunanlara teşekkür ederek, kurada hak sahibi olacak kişilere hayırlı olsun temennisinde bulundu.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de çok önemli işlerin yapıldığını ve Cumhur İttifakı olarak projelere devam ettiklerini aktardı.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin dünyada eşi benzeri olmayan bir çalışma olduğunu anlattı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da proje kapsamında ilçelerine 650 konut yapılacağını belirterek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından noter huzurunda gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek kura çekimine katılanlar heyecanla isimlerinin çıkmasını bekledi.

Kurada adı çıkan 53 yaşındaki Bedriye Dolaş, oldukça mutlu olduğunu belirterek, "Hiç evim olmadı, 42 yıllık evliyim. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Allah herkese nasip etsin inşallah." dedi.

Kıbrıs gazisi Refik Öğüt de proje sayesinde bir eve kavuştuğunu ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında Mersin merkeze 2 bin 122, Tarsus'a 400, Silifke'ye 400, Anamur'a 1000, Toroslar'a 650, Mut'a 400, Aydıncık'a 128 konut inşa edilecek.

Kent merkezi ile Tarsus ve Silifke ilçelerinin kura çekimlerine yarın aynı yerde devam edilecek.