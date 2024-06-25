Mersin'de fuhuş ve insan ticaretine 8 tutuklama!

Erdemli ilçesinde bir suç örgütünün, iş vaadiyle ağına düşürdüğü kadınları kandırarak zorla fuhuş yaptırdığını, fuhuş için aracılık ve yer temin ettiğini belirleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize olarak insan ticareti suçunu işleyen şüphelileri takibe aldı.

Titiz takip ve araştırmalarla elde edilen deliller sonucunda Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, tespit ettiği 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 5 kadın da kurtarıldı. Operasyon yapılan adreslerde çok sayıda dijital materyal ve doküman ile 1 tabancaya el koyuldu.

Fuhuş ve insan ticareti suçlarından haklarından soruşturma başlatılan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.