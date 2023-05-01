AjansHaber.com.tr Yaşam Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu

Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Sahil bandındaki vatandaşlar, denizde hareketsiz duran bir kişiyi görmeleri üzerine durumu ilgililere bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve dalgıç polisler, bölgede bir süre arama yaptı.

Ekipler, yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir erkeğin cansız bedenini denizden çıkardı.

Ceset, otopsi ve kimlik tespiti işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kimya ve entegre atık tesisinde yangın!
Meteoroloji'den 20 kent için "sarı" alarm!
4 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirildi
Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor!
Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonu!
ABD'li basketbolcu Dunston trafik kazası geçirdi
Önce çarptı sonra kaçtı!