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Mersin'de DEAŞ operasyonu!

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, örgütün sözde istihbarat ve lojistik yapılanmasında yer aldıkları, silahlı faaliyette bulundukları, yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri iddia edilen 8 zanlının kimliği tespit edildi.

Akdeniz ve Mezitli ilçelerindeki belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle şafak vakti düzenlenen operasyonda şüpheliler A.S, M.A, A.A, O.A, S.M, A.K.İ, A.A.K. ve O.A.A. yakalandı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.

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