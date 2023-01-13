Mersin Büyükşehir Belediyesi denizi kirletenlere göz açtırmıyor!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı. Limana giriş için sırada bekleyen bir geminin denize döktüğü sintine belediye ekipleri tarafından böyle görüntülendi.

Limana giriş için sıra bekleyen bu gemiye; ekiplerimiz denizi kirlettiği için 2 gün arayla önce 3.674.000TL, bugün de 6.387.000TL ceza yazdı.



Sorumlu olduğumuz bölgelerde denizlerimizi bir çöplük gibi kullanmayı alışkanlık haline getirenlere göz açtırmadık, açtırmayacağız. pic.twitter.com/yezkAaPz1P

— Vahap Seçer (@SecerVahap) January 12, 2023

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından denizi kirleten gemiye 2 gün arayla toplam 10.061.000 TL ceza yazıldı.