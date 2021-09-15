Merkezi bütçe Ağustos'da fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Ağustos'ta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre %35 artarak 146 milyar 539 milyon liraya, bütçe giderleri %31,6 artışla 105 milyar 703 milyon liraya ulaştı.

Ocak- Ağustos arası dönemde bütçe açığı

Ocak- Ağustos döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %34,1 yükselerek 872 milyar 635 milyon liraya, bütçe giderleri %19,5 artarak 910 milyar 142 milyon liraya çıktı. Merkezi yönetim bütçesi Ağustos 2021'de 40 milyar 837 milyon lira fazla, Ocak- Ağustos 2021 arasındaki dönemde ise 37 milyar 507 milyon lira açık verdi.