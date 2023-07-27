Merkez, yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi!

Erkan, "Enflasyon patikamızda önemli bir güncelleme gerçekleştirdik. 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 58'e yükselttik. 2024 yıl sonu tahminimizi yüzde 33'e güncelledik. 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz." açıklamalarında bulundu.

Erkan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Temel amacımız fiyat istikrarı. Enflasyonu kalıcı düşürmek için parasal sıkılaştırma sürecine başladık. Enflasyonda belirgin iyileşmeye kadar parasal sıkılaştırmayı gerektiği ölçüde kademeli güçlendireceğiz.Faiz artırımının yanı sıra seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldık ve devam edeceğiz."

"Enflasyon kısa vadede geçici yükseliş gösterecektir. 2024 dezenflasyonun başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz. 2025 sonrası ise istikrar dönemininbaşlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken öngörülebilirlik de artacaktır."

"Dezenflasyon sürecinde enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler tutarlı şekilde iyileşmeye başlayacak. Kararlar 2024'ün ikinci çeyreğinde enflasyona yansıyacak."

"Gerileyen enflasyona yatırımlar ve nitelikli büyüme eşlik edecektir"

"Kalıcı olarak gerileyen enflasyona, yatırımlar ve nitelikli büyüme eşlik edecektir.

Enflasyondaki gerilemede döviz kurundaki istikrar ve gerileyen küresel emtia fiyatları etkili olmuştur. Geniş kapsamlı gösterge seti Haziran ayında enflasyonun ana eğiliminde güçlenmeye işaret etmiştir."

"Göstergeler tüketimde ivmelenmeye işaret etmiştir. Toplam arz ise daha ılımlı seyretmektedir."

"Toplam talep koşulları enflasyonist düzeyde seyretmektedir. Talebin arzdan daha hızlı gelişmesi enflasyon üzerinde risk oluşturmaktadır. Çıktı açığının kapanması dezenflasyonun önemli bir süreci olacak."

"Parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceğiz"

"Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceğiz."

"Rezervler Haziran'dan bu yana güçlü bir artış göstermektedir. Rezervlerimiz 113 milyar doların üzerine yükselmiştir."

"Risk primimizde de olumlu bir seyir izlenmiştir. Risk priminin düşüşle Haziran'dan bu yana 1,5 milyar dolarlık portföy girişi gerçekleşmiştir."