Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası altında son durum
DOLAR/TL'nin 17'ye ulaşmasının ardında Merkez Bankası piyasalara beşinci kez müdahale etti. Müdahale sonrası Dolar 16 Türk Lirası'na geriledi. işte müdahale sonrası 17 Aralık cuma günü altın fiyatlarında son durum...
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Aralık 2021 güncel altın fiyatları...
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Altın, son dört haftayı da art arda kayıpla kapattıktan sonra piyasalardaki Fed belirsizliğinin kalkmasıyla bu haftayı da kazançla kapatmaya doğru ilerliyor.
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Gram altın ise dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 987 TL'nin üzerini gördü.
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Güncel altın fiyatları...
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