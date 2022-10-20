Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dövizde son durum

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5 seviyesine çekmişti.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından gözler dövize çevrildi. Saat 14:00'te açıklanan faiz kararına dövizden sert bir tepki gelmedi.

Dolar ve euro faiz kararının ardından yatay seyrini sürdürdü. Saat 15:10 itibariyle; dolar 18,57 TL'den euro ise 18,23 TL'den işlem görüyor.