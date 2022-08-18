Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dövizde son durum!
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 13'e indirmesinin ardından dolar ve euro yukarı yönlü seyir izledi.
Merkez Bankası, yılın 8. faiz kararını açıkladı. Sürpriz bir şekilde politika faizinin 100 baz puan düşürülmesinin ardından dövizde yukarı yönlü seyir izlendi.
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 17,96 seviyelerinden işlem gören dolar, faiz indirme kararının ardından 18,11 TL'ye yükseldi.
Kararın ardından euroda da yukarı yönlü seyir izlendi. Euro, faiz kararının ardından 18, 48 TL seviyesinden işlem görüyor.
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