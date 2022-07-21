Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolarda son durum!

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı öncesinde dolar/TL'de 17,67 seviyelerinde seyrediyor.

Euro/TL ise 18,00 düzeyinden işlem görüyor.

Karar saat 14:00'te açıklanacak!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. Ekonomistler faizin yüzde 14'te sabit kalmasını bekiyor.

11 yıl sonra bir ilk bekleniyor

Piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını da yakından takip ediyor. Avrupa'da faizin 11 yıl sonra ilk kez artırılması bekleniyor.