Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası dolar 10,91'ı aştı
Merkez Bankası'nın faizi 100 baz puan düşürmesinin ardından dolar kuru hareketlendi. Açıklama öncesi bir miktar düşüşe geçen dolar yönünü yukarıya çıkardı. Dolar /TL kuru faiz kararı açıklanınca 10,91 seviyesine kadar çıktı.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e indirerek 100 baz puanlık bir indirime gitti.
Dolar/TL, bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 10,91'ı gördü.
Faiz kararının açıklanmasına dakikalar kala dolar, piyasalarda 10,50 civarında işlem görüyordu.
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması sonrası dövizde hızlı yükseliş başladı. Merkez Bankası faizi 100 baz indirerek yüzde 16'dan yüzde 15'e indirdi.
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