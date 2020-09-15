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Merkez Bankası'ndan piyasaya 10 milyar liralık doping!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 13 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 13 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

İhaleye, 29 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 11,25, 11,28 ve 11,34 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 11,85, 11,89 ve 11,95 seviyesinde gerçekleşti.

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