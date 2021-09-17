Merkez Bankası'ndan ihracatçılara kredi kolaylığı

Merkez Bankası, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri kullanım ve geri ödeme koşullarında değişiklik yaptı.

REESKONT KREDİSİ LİMİTİ 30 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim'den geçerli olmak üzere toplam reeskont kredisi limiti, 30 milyar dolara yükseltildi.

Bu limitin 20 milyar dolarlık bölümü Türk Eximbank, 10 milyar dolarlık bölümü diğer bankalar aracılığıyla kullandırılacak kredilere tahsis edildi.

Kredi imkanından son üç yıldaki ya da son yıldaki ihracat tutarı, ithalat tutarından en az yüzde 10 fazla olan net ihracatçı firmalar yararlanacak.

Krediler, sadece belirlenen Türk Lirası cinsi harcama alanlarında kullanılabilecek.

Kredilerin geri ödemeleri de sadece ihracat bedelleriyle yapılacak.

Kredilerin 240 gün olarak uygulanan azami vadesi 180 gün olarak güncellendi.

Yeni pazarlara yapılan ihracat, yüksek teknolojili ürün ihracatı ve döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla kullanılan kredilerin azami vadesi, 360 gün olarak uygulanmaya devam edecek.