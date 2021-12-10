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Merkez Bankası'ndan dövize üçüncü müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini açıkladı.

Döviz kurlarındaki hareketliliğe Merkez Bankası'ndan ikinci müdahale geldi.

1 Aralık'taki müdahalenin ardından bugün yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, dün videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında döviz kuruna müdahale ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahalesinin amacı piyasadaki likidite koşullarını desteklemeyi ve oynaklığı gidermeye yöneliktir."

Şu andaki fiyat artışlarının geçici olduğunu ve enflasyona dönüşmeyeceğini vurgulayan Kavcıoğlu, "Kısa bir süre içinde çok daha düşük seviyelerde bir enflasyon seviyesi gözlenmeye başlayacaktır" değerlendirmesini yapmıştı.

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