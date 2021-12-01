Merkez Bankası'ndan dövize müdahale

Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarındaki artış nedeniyle piyasaya satış yaparak müdahale ettiğini açıkladı. TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi.

TCMB, piyasaya sattığı dövizin miktarıyla ilgili bilgi vermedi. Dolar/TL kasım ayında yüzde 47 değer kaybederken dolar kuru dün itibarıyla 14 seviyesini test etmiş, gün içerisinde de 13.80 seviyesinden işlem görüyordu. TCMB'nin müdahalesinin ardından kur 13.25 altına geriledi.

Merkez Bankası, piyasaya resmi olarak son müdahalesini, Erdem Başçı döneminde 23 Ocak 2014 tarihinde 3 milyar 151 milyon dolarlık döviz satım ihalesi yaparak gerçekleştirmişti.