Merkez Bankası'ndan dövize dördüncü müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dolarda devam eden yükselişin ardından dördüncü kez doğrudan satım yönünde müdahalede bulundu.

Dolar bugün yüzde 4'ün üzerinde yükselişle 14.75 seviyelerine kadar yükseldi. Müdahale sonrası dolar/TL 14.30 seviyelerinde hareket ediyor.

TCMB'den yapılan açıklamada ''Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir.'' denildi.

TCMB aralık ayı başından bu yana, sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ediyor. Banka ilk olarak 1 Aralık'ta Dolar/TL'nin 13.85'i aşmasının ardından kura müdahalede bulunmuştu. Kaynaklar, Merkez'in 1 Aralık'taki müdahalesinde doğrudan ve sözleşmeli olarak 1 milyar dolar civarında bir satış yaptığını belirtmişti. 3 Aralık'ta da ikinci müdahale gelmişti. Onu 10 Aralık'taki üçüncü müdahale izledi.