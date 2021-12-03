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Merkez Bankası'ndan dövize 2'nci kez müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

TCMB, 2 günün ardından yeniden dövize müdahalede bulundu. TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

TCMB, çarşamba günü de aynı açıklamayı yaparak dövize müdahalede bulunmuştu.

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