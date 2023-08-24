Merkez Bankası'ndan bir taşla üç kuş!
Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artışı kararının ardından döviz düştü, borsa yükseldi, Türkiye'nin risk primi ise düştü.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,5'ten yüzde 25 düzeyine yükseltti.
TCMB faiz kararının ardından banka hisseleri öncülüğünde BIST 100 endeksindeki yükseliş yüzde 4'e yaklaştı, Türkiye'nin CDS'si (risk primi) 394,6 baz puana indi ve dolar/TL yüzde 2 geriledi.
Döviz cephesi
Merkez Bankası'nın faiz oranını beklentilerin üzerinde artırmasının ardından dövizde sert düşüş gözlemlendi.
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamadan önce 27,22 TL seviyesinden işlem gören dolar, saat 15:44 itibarıyla 25,68 TL'den işlem görüyor.
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamadan önce 29,67 TL seviyesinden işlem gören euro ise, saat 15:44 itibarıyla 27,83 TL seviyesine düştü.
Borsa cephesi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,93 artışla 7 bin 749 puanda seyrediyor.
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