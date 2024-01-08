Merkez Bankası'ndan bir ilk: 50 trilyon dolarlık büyük buluşma

Seçimden sonra uygulanmaya başlanan istikrarlı siyasi ve ekonomik politikalar, Türkiye'nin görünümünü iyileştirdi.

Son aylarda, yabancı yatırımcılar Türkiye'ye daha fazla ilgi göstermeye başladı. Bu durum, enflasyona karşı kararlı mücadele, para politikasındaki normalleşme süreci, kredi notu görünümündeki olumlu gelişmeler ve cari açık ile risk primindeki düşüşle desteklendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu pozitif gelişmelerin etkisiyle, tarihinde ilk kez New York'ta Yatırımcı Günü düzenlemeye hazırlanıyor. 11 Ocak'ta gerçekleşecek bu etkinlikte, enflasyon ve para politikası gibi konular ele alınacak.

200'den fazla fon yöneticisi katılacak

ABD'deki yatırımcıların yoğun ilgisine cevaben planlanan bu etkinlikte, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Gaye Erkan, enflasyon ve maliye politikaları üzerine sunumlar yapacak.

Etkinlik, JP Morgan'ın New York merkezinde gerçekleştirilecek ve dünyanın önde gelen yatırım fonlarından 200'den fazla üst düzey temsilci katılacak.