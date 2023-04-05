Merkez Bankası'ndan 22 tonluk altın alımı

Dünya Altın Konseyi tarafından yayımlanan son verilere göre, merkez bankalarının altına olan yoğun ilgisi sürüyor.

Yayımlanan raporda küresel altın rezervlerinin Şubat ayında net 52 ton artarak üst üse 11 ay arttığı belirtildi. Yılbaşından bugüne ise merkez bankalarının toplam net alımları 125 ton seviyesinde bulunuyor.

WGC'nin kıdemli analisti Krishan Gopaul, "Bu, en azından merkez bankalarının yıllık bazda net alıcı haline geldiği 2010 yılına kadar olan bir dönemin en güçlü başlangıcı" açıklamasında bulunarak 2023 yılı için küresel merkez bankalarının altına olan talebinin diri olduğunu ve talep ivmesinin gücünü koruduğunu ifade etti.

Şubat ayının en büyük alıcısı ise 25 ton alımla Çin Merkez Bankası (PBOC) oldu.

TCMB'nin elinde 587 ton altını bulunuyor

TCMB, Şubat ayında 15. ay art arda altın alımı yaparak rezervlerine 22 ton ekledi. Rapora göre TCMB'nin elinde son alımlarla birlikte ulusal rezervinin yüzde 33'üne tekabül eden 587 ton altın rezervi bulunuyor. Geçen yıl en çok altın alan ülke Türkiye olmuştu.

Ayrıca Özbekistan Merkez Bankası 8 ton, Singapur 7 ton ve Hindistan Merkez Bankası 3 ton altın alarak alıcılı tarafta yer alırken, Kazakistan Ulusal Bankası, 13 ton net satış ile tek net satıcı oldu.