Merkez Bankası'nda görev değişimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın görevine son verildi, yerine Mustafa Duman getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çetinkaya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi kapsamında görevden alındı.

Çetinkaya'nın yerine Mustafa Duman atandı.

MUSTAFA DUMAN KİMDİR?

Uzun yıllardır uluslararası finans sektöründe deneyimi olan Mustafa Duman, özellikle Portekiz Ticaret Bankası ve Morgan Stanley'de olmak üzere birçok önemli pozisyonda görev aldı.

ODTÜ, Marmara Üniversitesi ve Londra Şehir Üniversitesi'nde eğitim gören Mustafa Duman, Esbank'ta 8 yıl çalıştıktan sonra 5 yıl Portekiz Ticaret Bankası'nda görev aldı. 2007 yılında ABD yatırım bankası Morgan Stanley'e başkan yardımcısı olarak adım atan Duman, 2 yıla yakın çalıştıktan sonra Portekiz Ticaret Bankası'na direktör olarak geri döndü.

Burada da 2 yıla yakın çalışan Duman, 2011 yılından bugüne dek Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü görevindeydi.

ÇETİNKAYA 2019'DA GÖREVE GELMİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci maddesi gereğince görevinden alınan Murat Çetinkaya, 30 Ağustos 2019'da başkan yardımcılığına atanmıştı.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal da 20 Mart'ta Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınmış, Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirilmişti.

RESMİ GAZETE'DE 2 ATAMA KARARI DAHA YAYIMLANDI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Karakan Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla görevden alındı. Karakan'ın görevden alınmasıyla boşalan Genel Müdür Yardımcılığına Enes Çakmak atandı.



Makine ve Kimya Endüstirisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Durmuş Ali Keskinkılıç atandı.