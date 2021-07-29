Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2021-III"ün tanıtımı amacıyla bir sunum gerçekleştiriyor.

Kavcıoğlu'nun konuşmasından satır başları;

"Küresel ekonomi aşılama faaliyetlerinin yanı sıra para ve maliye politikalarının etkisiyle devam ediyor.

Emtia fiyatlarındaki artış ile enflasyon artıyor.

Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin yılın ikinci çeyreğinde gücünü koruduğunu gosteriyor.

Salgın tedbirlerinin kaldırılması iktisadi faaliyeti destekliyor.

İkinci çeyrekte büyüme oldukça yüksek bir oranda seyredecek.

İstihdamdaki artış hizmetler sektöründe daha belirgin olmak üzere devam edecek.

Cari işlemler dengesi ikinci çeyrekten itibaren iyileşmeye başladı.

İhracattaki güçlü artış eğiliminin yanı sıra turizm faaliyetlerinin canlandırılmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesini bekliyoruz.

Sıkı para politikası duruşu, oynaklıklara karşı tampon işlevi görüyor.

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 14,1 oldu."

KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİNDE REVİZYON

"Kısa vadeli dış borç istatistiklerinde revizyon yapacağız. Brüt dış borç uluslararası yatırım pozisyonu ödemeler dengesi revizyon kapsamında en önemli geliştirme vadeli ihracat alacak ve borçların firmalardan doğrudan raporlama yoluyla derlenmesi olacak.

Reel sektörün dış finansman ihtiyacına yönelik değerlendirmeye katkı sağlayacak. Sonuçları 19 Ağustos'ta kısa vadeli dış borç istatistikleriyle birlikte paylaşacağız."

Bir önceki Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 12,2 olmak üzere, yüzde 10 ile yüzde 14,4 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.