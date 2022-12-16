Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmini (TÜFE) kasım ayındaki yüzde 68,06 seviyesinden yüzde 66,80'e geriledi.

12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 34,92 oldu. Bir önceki raporda yüzde 37,47 olarak açıklanmıştı. 24 ay sonrası için beklenti ise yüzde yüzde 20,56 olarak revize edildi.

Türkiye’de enflasyon son açıklanan verilere göre kasım ayında yüzde 84,39 olmuştu. Enflasyon ekimde ise yüzde 85,51 seviyesinde gerçekleşirken, baz etkisiyle ılımlı bir düşüş gerçekleşti.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada enflasyonun hissedilir bir şekilde gerilemeye başladığını söylemişti.