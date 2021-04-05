Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 64 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 63 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira verdi.

İhaleye 152 milyar 700 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20.88 seviyesinde gerçekleşti.