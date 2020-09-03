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Merkez Bankası: İktisadi faaliyet mayıs ayından bu yana güç kazanmaktadır

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ikinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyetlerin, mayıs ayından bu yana güç kazandığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından yapılan açıklamada, ikinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyetin, mayıs ayından bu yana güç kazandığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

''Seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme başlarken, mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir. Salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırlamakta ve çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlenmektedir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."

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