Merkez Bankası faiz kararını sabit tuttu

Merkez Bankası faiz kararı için gözler bu hafta Para Politikası Kurulu’na çevrildi. 2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkarılmıştı. Nisan ayı ile beraber yeni yılın dördüncü faiz kararı ise PPK toplantısında netleşti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası (TCMB), Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Merkez Bankası’nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 15 Nisan 2021 günü gerçekleştirildi. Perşembe gününe denk gelen PPK yeni başkan Kavcıoğlu’nun başkanlığında açıklanan ilk faiz kararı oldu.

Nisan ayı faiz kararı öncesi faizler yüzde 19 bandında yer alıyordu, kararın sabit tutulmasıyla birlikte politika faizi yüzde 19'da sabit kaldı.

Kavcıoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında “enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz” mesajını vermişti.