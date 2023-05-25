Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.

Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu.

PPK beklenti anketi sonuçlandı

Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,5'te sabit bırakılmasını bekliyor.

Karar öncesi dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla 19,9004'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,9060 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemiyle birlikte ABD'nin borç limiti krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.200 seviyelerinin destek, 4.500 ve 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.