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Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Yılın ilk Para Politikası Kurulu Toplantısı, bugün saat 14:00'te gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak. 

Merkez Bankası geçtiğimiz ay politika faizini %9 seviyesinde sabit tutmuştu.

Ocak ayı Merkez bankası faiz kararı, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 14:00'te kamuoyu ile paylaşılacak.

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