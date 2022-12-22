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Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Yılın son Para Politikası Kurulu Toplantısı, bugün saat 14:00'te gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz kararını bugün açıklayacak. 

Merkez Bankası geçtiğimiz ay politika faizini 150 baz puan düşürerek %9 seviyesine indirmişti.

Aralık ayı Merkez bankası faiz kararı, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 14:00'te kamuoyu ile paylaşılacak.

 

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