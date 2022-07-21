Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak!
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 7'nci faiz kararını bugün saat 14:00'te açıklayacak.
Merkez Bankası PPK toplantısı faiz kararı, piyasalar tarafından merakla bekleniyor. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.
Kurul geride kalan 6 ayda faiz oranında değişikliğe gitmedi. Ekonomistler bu toplantıda da politika faizinin yüzde 14'te sabit tutulmasını bekliyor.
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