Merkez Bankası faiz kararını bügün açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Milyonların merakla beklediği karar bugün saat 14.00'de açıklanacak.

2022 boyunca faiz sabit kaldı

TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 4 toplantısında bir değişiklik yapmadı. Politika faizi yüzde 14 seviyesinde dururken, gözler şimdi alınacak yeni faiz kararında.

Ekonomistler değişiklik beklemiyor

Piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

AA anketi

AA Finans'ın 26 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

TCMB anketi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 14 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.