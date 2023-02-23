Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı.

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 50 baz puan düşürerek yüzde 8,50'ye çekti.

TCMB'den faiz kararına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

"Enflasyonun seviyesi ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlanırken, depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, bu ölçülü indirim sonrası para politikası duruşunun deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir."